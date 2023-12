I convocati per la trasferta a Torino

Il tecnico degli azzurri recupera Zanoli. Restano indisponibili solo Mario Rui e Olivera





Walter Mazzarri ha diramato l'elenco dei convocati per Juve-Napoli in programma domani, 8 dicembre 2023, all'Allianz Stadium con calcio d'inizio alle 20:45. In vista della gara valida per la quindicesima giornata di Serie A il tecnico degli azzurri recupera Zanoli. Restano indisponibili solo Mario Rui e Olivera.



Juve-Napoli, l'elenco dei convocati da Mazzarri:

Portieri: Contini, Gollini, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.