Juventus-Napoli: i precedenti

Juventus-Napoli, precedenti poco felici per gli azzurri a Torino, dove non hanno avuto mai vita facile (come del resto anche le altre squadre). Infatti, il Napoli è riuscito ad espugnare Torino solo in nove circostanze, tra le quali spicca lo 0-1 di 5 anni fa, quando il gol di Koulibaly fece gioire migliaia di tifosi che si riversarono in strada per festeggiare e lo 0-1 a firma Raspadori, che consegnò, in pratica, il tricolore nelle mani della banda Spalletti.



Juve-Napoli: sfida numero 155 tra zebre e ciucci

Quella di sabato sarà l'edizione 155 tra Juventus e Napoli in Serie A, mentre sarà la sfida numero 78 a Torino in campionato.



Nelle precedenti 77 sfide sono stati:



47 i successi della Juve;

21 i pareggi;

9 vittorie azzurre;

Gli ultimi precedenti

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Juventus in Serie A:



23 aprile 2023 – Juventus vs Napoli 0-1



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Juventus in Serie A:



06 gennaio 2022 – Juventus vs Napoli 1-1



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Juventus in Serie A:



7 aprile 2021 – Juventus vs Napoli 2-1