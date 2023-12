Juventus-Napoli: arbitra Orsato

7 Dicembre 2023



Si tratta per lui della nona occasione come direttore di gara nella sfida tra bianconeri e azzurri





Cronaca7 Dicembre 2023GoalSi tratta per lui della nona occasione come direttore di gara nella sfida tra bianconeri e azzurri Sarà l'arbitro Orsato di Schio a dirigere Juventus-Napoli, quindicesima giornata di Serie A.



Assistenti: Peretti-Perrotti. IV Uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo-Paganessi.



Si tratta della nona occasione come direttore di gara per la delicatissima partita tra bianconeri e azzurri, attualmente guidati da Allegri e Mazzarri.



Orsato è stato infatti scelto spesso come arbitro delle partite tra Juventus e Napoli in Serie A, tanto da essere quasi arrivato in doppia cifra.



Per questo motivo Orsato è stato spesso al centro delle polemiche per le direzioni arbitrale dell'incontro, spesso valido per lo Scudetto o comunque per le zone alte della classifica nell'ultimo decennio.



L'ultima vittoria del Napoli contro la Juventus, con Orsato arbitro, è del 2015. Sarri riuscì a vincere 2-1 in casa con le reti di Insigne e Higuain (allora azzurro), mentre ad Allegri non bastò il goal di Lemina.



Non si tratta dell'unico successo, considerando che anche nella partita precedente il Napoli era riuscito a vincere contro la Juventus, in quel caso per 2-0 (marzo 2014, Callejon e Mertens con Rafa Benitez come allenatore azzurro).



Per il resto ci sono state quattro vittorie della Juventus e due pareggi.



