Cronaca2 Dicembre 2023Siamo il NapoliDiretti dal fischietto ligure gli azzurri hanno ottenuto 14 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte “Sarà l'arbitro Davide Massa di Imperia a dirigere Napoli-Inter, 14esima giornata di Serie A. Assistenti: Imperiale-Mondin. IV Uomo Rapuano. VAR: Marini-Mariani”, questo il comunicato del Napoli sull'arbitro del big match che vedrà, domenica sera, gli azzurri fronteggiare la squadra di Simone Inzaghi, attuale capolista del campionato.

