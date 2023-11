De Laurentiis: "Il Napoli non è mai cascato"

Interviste 29 Novembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Ha avuto qualche inciampo, come nella vita capita. Da qui a dire che non è più il Napoli dello scudetto ce ne passa"





De Laurentiis sul momento del Napoli

Il presidente ha analizzato così il difficile inizio di stagione degli azzurri: "Io sono contentissimo della squadra, perché il Napoli non è mai cascato. Ha avuto qualche inciampo, come nella vita capita. Da qui a dire che non è più il Napoli dello scudetto ce ne passa. Sono sempre dell'idea che i conti si fanno alla fine, quindi vediamo le coppe e il campionato. Vediamo come i grandi gestori del calcio, che hanno la grande responsabilità di affossare questo calcio, se riescono invece a renderlo più moderno ed efficace e meno prolisso per i giovanissimi che non ce la fanno più a seguire un calcio superato e vecchio".



De Laurentiis: "Con Mazzarri le prime gioie in Europa"

De Laurentiis ha poi parlato dell'evoluzione del Napoli negli ultimi anni: "Lo abbiamo amato all'epoca di Sarri, di Spalletti ma anche con Ancelotti e Mazzarri, che è il primo che ci ha fatto fare i salti di gioia in Europa. Speriamo che i politici non ci eliminino il Decreto Crescita, sennò tutta questa europeizzazione finisce".



Napoli, De Laurentiis sullo stadio

Infine De Laurentiis ha parlato della questione stadio: "Gli stadi adesso sono al primo posto assoluto, perché devono essere dei luoghi utilizzabili 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana. I valori sono valori e non cambiano, quello bisogna far capire alla struttura genitoriali. Se lo juventino Gaetano Manfredi riuscirà fuori dal legame che lo lega al consiglio comunale e mi dà lo stadio, prometto che nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d'Italia. Se invece i consiglieri comunali odiano il Napoli, o a Caserta o a Pompei possiamo fare uno stadio. Napoli e Campania sono un tutt'uno. Il presidente della Regione sta dalla mia parte ed è stato l'unico a mettere un po' a posto lo stadio".



