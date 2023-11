Real Madrid-Napoli: dove vedere la partita in tv

Cronaca29 Novembre 2023Quotidiano SportivoSarà trasmessa in diretta in esclusiva da Prime Video Real Madrid-Napoli (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Prime Video, visibile tramite l'app disponibile sulle smart tv di ultima generazione oppure tramite una console di gioco o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX.