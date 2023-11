Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca25 Novembre 2023Quotisiano SportivoPieno recupero di Piotr Zielinski e Victor Osimhen: soltanto il primo, tuttavia, sembra in predicato di rivedere subito il campo L'attesa per risentire la voce di Walter Mazzarri, al ritorno sulla panchina del Napoli dopo oltre 10 anni, è stata lunga complice la decisione (insolita) della società di evitare la tradizionale conferenza stampa di presentazione. L'occasione per fare il punto della situazione sul nuovo (vecchio) allenatore degli azzurri, subentrato a Rudi Garcia, diventa l'incontro con i giornalisti per introdurre la trasferta in casa dell'Atalanta, in programma sabato 25 novembre alle 18, match che aprirà il tour de force che attende i campioni d'Italia.



Qui Atalanta

Il compito di guastare subito la nuova luna di miele di Mazzarri spetta all'Atalanta, desiderosa di dare un segnale di forza per ribadire la propria intenzione di stazionare in pianta stabile ai piani altissimi della classifica. Per spegnere subito le velleità del Napoli, mettendo magari a referto il sorpasso in graduatoria, Gian Piero Gasperini potrà contare sulla rosa al completo ad eccezione dello squalificato Marten De Roon e degli infortunati El Bilal Touré e José Luis Palomino. Tra i pali andrà Marco Carnesecchi, protetto dalla linea a tre formata da Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac. I quinti saranno Hans Hateboer e Davide Zappacosta, con Ederson e Teun Koopmeiners (oggetto del desiderio del mercato estivo del Napoli) come interni. Le punte saranno Ademola Lookman e Gianluca Scamacca, innescati dalla fantasia dell'incursore Mario Pasalic.



Qui Napoli

Le buone notizie dall'infermeria le fornisce in prima persona il tecnico toscano, che annuncia il pieno recupero di Piotr Zielinski e Victor Osimhen: soltanto il primo, tuttavia, sembra in predicato di rivedere subito il campo con una maglia da titolare, a patto ovviamente di aver risolto la sintomatologia legata all'infezione tonsillare accusata. Al momento tutto spinge per l'ottimismo, con il polacco, preferito a Eljif Elmas, che andrebbe così a comporre la linea mediana del 4-3-3 insieme a Stanislav Lobotka e Jens Cajuste: lo svedese al momento sembra in vantaggio su André-Frank Zambo Anguissa, rientrato proprio nelle ultimissime ore dalla spedizione con la propria Nazionale. Se queste sono le buone notizie dall'infermeria, le cattive riguardano Alex Meret, Mario Rui e Jesper Lindstrom, ancora fermi ai box per qualche settimana: tra i pali andrà quindi Pierluigi Gollini, pronto a sfidare il suo passato potendo contare sul sostegno di capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Natan e Mathias Olivera. Capitolo attacco: al centro dovrebbe piazzarsi ancora Giacomo Raspadori, assistito da Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. Insomma, chi si aspettava una rivoluzione targata Mazzarri è quindi destinato a rimanere deluso. Si comincia dal modulo: ancora quel 4-3-3 tanto caro ad Aurelio De Laurentiis, a sua volta oggi 'infortunato' alla luce della recente operazione subita al menisco. Gli infortunati, si sa, vanno in tribuna ed è probabile che il patron sia quindi regolarmente al suo posto anche al Gewiss Stadium per ammirare da vicino l'operato del nuovo tecnico, che paradossalmente ripartirà da un Napoli simile a quello plasmato da Garcia nell'intervallo della fatale gara contro l'Empoli. Ciò che dovrà cambiare sarà ovviamente l'atteggiamento e la fame di una squadra che nel giro di pochi mesi pare aver smarrito entrambi gli ingredienti.



Le probabili formazioni



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini



Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri