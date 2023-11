Atalanta-Napoli: arbitra Mariani

Sarà l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia a dirigere Atalanta-Napoli, gara valida per la 13esima giornata di Serie A in programma a Bergamo sabato 25 novembre alle ore 18.00.Gli assistenti saranno Giallatini e Rossi. Quarto uomo Ghersini. Al Var ci sarà Valeri, assistito da Paterna.L'ultimo precedente di Mariani con gli azzurri risale proprio ad un Atalanta-Napoli del 5 novembre 2022, terminato con la vittoria di Di Lorenzo e compagni per 2-1.