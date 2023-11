Atalanta-Napoli: i precedenti



Atalanta-Napoli, sfida valevole per la 13esima giornata di Serie A, si disputerà domani alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Si incontreranno rispettivamente la quarta e la quinta forza del campionato in una gara importantissima per restare aggrappati alla zona Champions. I bergamaschi negli ultimi due incontri hanno ottenuto un solo punto: un pareggio con l'Udinese e la sconfitta contro l'Inter. I Campioni d'Italia, invece, arrivano al big match con l'ennesima prestazione sottotono al Maradona, che è valsa addirittura la sconfitta contro l'Empoli con il risultato di 0-1. Proprio questa disfatta, avvenuta prima della sosta per le Nazionali, ha sancito la decisione finale della società di De Laurentiis di esonerare Rudi Garcia, al quale è subentrato Walter Mazzarri.



Gli ultimi dieci incontri i confronti tra le due squadre sono completamente equilibrati: 4 vittorie per parte e 2 pareggi. 18 i gol segnati dal Napoli e 17 quelli dall'Atalanta, e anche in questo caso a regnare è il totale equibrio tra il club bergamasco e quello campano, che fa comprendere che la sfida di domani non è in alcun modo prevedibile – in quanto bisognerà valutare quale sarà l'approccio dei Campioni d'Italia sotto la gestione di Walter Mazzarri.