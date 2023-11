Voci dal Forum: Le radici in estate

Cronaca12 Novembre 2023Forum SoloNapoli - DarioIn una società normale e retta da seri professionisti, il problema Garcia non ci sarebbe mai stato Per chi non l'avesse capito, o fa finta di non capirlo, questa sconfitta ha un solo nome: De Laurentiis, ovverosia 'o sciamano, 'o sultano, l'imperatore, 'o Marchese del Grillo, 'o pappone, 'o taccagno, er pomata e chi più ne ha, ne metta. È la logica conseguenza dei suoi deliri, della sua megalomania, del suo smisurato egocentrismo. Per quanto mi riguarda, questa disfatta, perché di disfatta trattasi, non mi sorprende e, per quanto esposto sopra, era nell'aria. Non mi ha turbato più di tanto, un tempo ci avrei sofferto, mentre oggi mi ha lasciato quasi indifferente, perché quest'individuo che abbiamo alla presidenza spegne ogni entusiasmo, ogni grammo di passione. Spense perfino l'entusiasmo dopo lo scudetto con quella americanata celebrativa della sua famiglia e incomparabile festival dei suoi deliri. Quello scudetto, il terzo, sultano, non ha niente di tuo e mai lo avrà. È lo scudetto della passione di un popolo, di Spalletti, di Giuntoli e dei ragazzi, e lo sarà per sempre.

Prima di passare alla breve cronaca della partita, che ci ha visti impegnati contro l'Empoli, un consiglio a Garcia: - Tieni duro, non mollare! Non dare mai le dimissioni, e dormi tranquillo! Potrai continuare con calma nella tua opera di distruzione, tanto il sultano, taccagno com'è, non ti solleverà mai dal tuo impegno. Tranquillo! -

La partita. Garcia rivoluziona la squadra: cambia uomini e modulo. In difesa spazio a Gollini, Ostigard e Oliveira. In attacco Simeone e Raspadori, supportati da Elmas. Fuori Meret, Kvara, Natan, Zielinski e Mario Rui. Il modulo è il 4-2-3-1. Cambiano i musicanti, ma la musica resta la stessa, ovverosia un qualcosa che non si può sentire. Nel secondo tempo Garcia fa rientrare tutti gli esclusi, ma le squadre di Garcia durano al massimo sessanta minuti, quindi il rientro degli esclusi è inutile. Nei minuti di recupero la beffa: sacrosanta e meritata.

Napoli - Empoli 0-1.

Questa sconfitta può sorprendere solo gli illusi, ma trova le sue radici nell'estate scorsa, da quando si diede vita a quella americanata di cui sopra.

Avendo imparato a conoscere il sultano, ora si rifugerà in uno squallido silenzio stampa. Nel frattempo, tenterà in ogni modo di far dimettere Garcia, che, ripeto, dovrà tenere solo duro.

In una società normale e retta da seri professionisti, il problema Garcia non ci sarebbe mai stato, perché nessuno si sarebbe mai sognato di ingaggiare un ex allenatore. Non così per il sultano-sciamano, che si crede perfino onnisciente, ponendosi allo stesso livello di Colui che era, è e sarà. E quel livello gli dà pure fastidio. Curatelo!