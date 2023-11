Andreazzoli: "Siamo contenti, ma ora serve calma"

Interviste 12 Novembre 2023 Fonte: Il Mattino



"Vittoria di due anni fa? Abbiamo giocato in questo stadio con la stessa mentalità, è quello che fa la differenza"





Interviste12 Novembre 2023Il Mattino"Vittoria di due anni fa? Abbiamo giocato in questo stadio con la stessa mentalità, è quello che fa la differenza" Dopo Spalletti, anche Garcia. Aurelio Andreazzoli continua nel feeling con il Maradona e con gli scherzi del destino. «Ma non mi interessava il passato, mi fa piacere questa vittoria, dobbiamo restare sintonizzati su quello che c'è da fare. Siamo contenti, ma ora serve calma: non siamo salvi dopo la vittoria a Napoli. È un bel viatico, lo dobbiamo sfruttare bene» ha spiegato l'allenatore dei toscani «Ci ho messo quello che potevo, il resto l'ha fatto la squadra».



«Vittoria di due anni fa? Abbiamo giocato in questo stadio con la stessa mentalità, è quello che fa la differenza, che fa esprimere i calciatori al meglio. Se non dai il meglio non puoi affrontare una corazzata come il Napoli» ha continuato Andreazzoli a Dazn «Abbiamo verticalità oggi, possiamo avere anche altro, ci serve solo tempo.



Sono soddisfatto dell'azione del gol, abbiamo giocato come volevamo giocare. Io non ho principi assoluti, cerco solo di mettere in condizione i calciatori di fare il meglio senza piegarli alle idee dell'allenatore o limitarli nelle qualità».



