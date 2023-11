Napoli-Empoli: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta al Maradona





Gollini 5,5 - Titolare in extremis, debutto stagionale. Attento su Caputo e Cancellieri, salva la porta su Cambiaghi al 35'. Poi nel finale Kovalenko trova il gollonzo.



Di Lorenzo 5 - Partita numero 200 con la maglia del Napoli, fornisce un appoggio a Politano ma soltanto in avvio: per il resto è spento, lui come tanti.



Rrahmani 5 - Fa buona guardia in avvio su Caputo, anche lui è poco reattivo quando l'Empoli arriva in area per vie centrali.



Ostigard 4,5 - In ritardo su Cancellieri che può andare al tiro a metà primo tempo, non vince tutti i duelli a disposizione. Libera l'area al 66' e rinvia su Caputo che gli gira attorno, lascia Kovalenko libero di ricevere sul gol.



Mathias Olivera 5 - Si può far trovare in profondità, non sempre. Nessun cross arriva a destinazione, con l'ingresso di Kvaratskhelia si accentra un po' per lasciargli la fascia. (Dall'84' Mario Rui SV - Entra e si fa male)



Anguissa 4 - Vola altissimo sul corner, miracolo di Berisha. Poi torna nell'ombra, ma non è la prima volta. In ritardo sul sinistro di Cambiaghi, perde palloni in modo banale, al 58' paradossale che perda un contrasto con Cacace col quale c'è differenza atletica e fisica. (Dal 72' Cajuste 5,5 - Tempo un minuto e va a contrastare un avversario, 60 secondi per avere un impatto superiore a quello che gli fa posto. Non si accorge di Kovalenko lasciato libero da Ostigard)



Lobotka 5 - Va ad inserirsi sulle linee di passaggio avversarie, ha tanto campo da tenere a bada e fatica se pressato. Potrebbe e dovrebbe verticalizzare di più su Raspadori. Sballottato in porzioni di campo che gli sono sconosciute, in alcuni minuti.



Politano 5 - Buona intesa all'11' con Di Lorenzo, chiama Berisha alla parata. Al 69' punta l'avversario, dimentica il pallone: è il segnale della resa. (Dal 72' Lindstrom 6 - Messo in campo per disperazione, reagisce con un destro violento)



Raspadori 4,5 - Dietro e affianco Simeone, con libertà di inventare: pochino, debole il tiro al 32' e troppo potente al 37'. Si riposiziona da punta centrale, ha pochi spazi.



Elmas 5 - Largo a sinistra, provando ad accentrarsi in una zona sovraffollata. (Dal 54' Kvaratskhelia 6 - Nel mortorio generale, gli basta un dribbling per risultare tra i migliori. Impegna più volte Berisha)



Simeone 5 - Titolare dopo un mese e mezzo, ha una chance. Non impatta all'11' sul traversone basso di Di Lorenzo, è l'unica occasione in cui viene servito seriamente. (Dal 54' Zielinski 5,5 - Va a rinforzare un centrocampo che necessitava un uomo in più: qualche fallo, poi?)



Garcia 4 - Stravolge la formazione iniziale, va di 4-2-3-1 per avanzare il baricentro (perdendo equilibrio, le posizioni medie al 45' mostrano un 2-2-6), due grosse occasioni nei primi 15 minuti. Prova ad imporre il proprio ritmo ed il suo pressing, a metà primo tempo però bastano due imbucate centrali per chiamare in causa Gollini - anche Ranocchia al 28' colpisce da solo. La squadra sembra voler costruire qualcosa, ma manca verve, la manovra è moscia quando avrebbe le potenzialità per andare veloce in verticale. Organizzazione, aggressività, compattezza: tutte doti che - soprattutto oggi - non si sono viste. Si gioca i due cambi logici, torna al 4-3-3 come giusto che sia, ma le cose mica cambiano: reparti sfilacciati, al 70' i suoi recuperano palla da una punizione in area, e invece di scattare in avanti corricchiano e perdono il possesso. È il segnale che riassume una delle prestazioni peggiori da quando è arrivato a Napoli. Lindstrom regala una scossa, Kvaratskhelia è pericoloso ma sempre alla fine di azioni sconnesse. Kovalenko accelera il processo di addio? La sosta sarà molto lunga, ricca di fischi, dubbi, voci, delusione. La fantasia, la creatività, so' falsi miti che nu servon' a nu ca*z' - si diceva in È stata la Mano di Dio -: è vero, serve il carattere, e non c'è. De Laurentiis l'ha scelto, De Laurentiis deciderà: il Napoli è lui, no?

(claudio russo)