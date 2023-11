Azzurri in silenzio stampa

Cronaca12 Novembre 2023Corriere dello SportNessuno parlerà, compreso il tecnico francese, Garcia, tornato fortemente in bilico Sotto il diluvio il Napoli di Garcia crolla al Maradona, ed esce tra i fischi dei tifosi sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis in tribuna. Decisivo un gol pazzesco di Kovalenko al 91', pochi secondi dopo la clamorosa occasione fallita da Kvaratskhelia tutto solo davanti a Berisha. Il tecnico ora è sulla graticola, la situazione è delicata. Il club ha annunciato il silenzio stampa, quindi nessuno parlerà, compreso il tecnico francese, tornato fortemente in bilico.