De Laurentiis via dopo il gol di Kovalenko

Il patron del Napoli deve mettere mano alla sua squadra dopo una sconfitta interna contro l'Empoli che sa di beffa





Un pomeriggio tormentato quello di Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli che ora deve mettere mano alla sua squadra dopo una sconfitta interna contro l'Empoli che sa di beffa. Il ko casalingo taglia le gambe agli azzurri di Rudi Garcia, la cui panchina ora non è più così salda: dopo la rete di Kovalenko - decisiva per il risultato finale - il presidente azzurro ha lasciato il suo posto in Tribuna Autorità per scendere negli spogliatoi.



Come era già accaduto nel bel mezzo della partita: già all'intervallo, infatti, De Laurentiis era sceso negli spogliatoi insieme con la squadra azzurra, pizzicato nel tunnel dalle telecamere di Dazn prima della ripresa. Il patron aveva assistito al primo tempo nel suo solito posto, a poca distanza dalla coppia formata da Fabio e Paolo Cannavaro ma anche dall'infortunato Victor Osimhen.



