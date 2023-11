Meret si fa male durante il riscaldamento, spazio a Gollini

Cronaca 12 Novembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca12 Novembre 2023Corriere dello SportHa accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro e per questo motivo Garcia è stato costretto al cambio Forfait dell'ultimo minuto in casa Napoli. Durante il riscaldamento prima della gara con l'Empoli infortunio per Alex Meret che non andrà neppure in panchina. Al suo posto esordio dal primo minuto per Pierluigi Gollini. Meret ha accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro e per questo motivo Garcia è stato costretto al cambio di formazione. In campo, dunque, l'ex portiere del Tottenham, alla sua prima da titolare quest'anno con la maglia del Napoli.