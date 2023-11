Due esclusioni eccellenti tra gli azzurri contro l'Empoli



Garcia lascia fuori Kvaratskhelia e Zielinski





Garcia sorprende tutti. Contro l'Empoli, nell'ultima gara prima della sosta, l'allenatore del Napoli lascia fuori Kvaratskhelia. Solo panchina per l'esterno georgiano. Al suo posto scelto Simeone che andrà a occupare la posizione di attaccante centrale con Raspadori esterno oppure trequartista a seconda del modulo e dell'interpretazione della gara. A sinistra, infatti, potrebbe agire anche Elmas. Scelte tecniche che sorprendono i tifosi.



Il motivo dell'esclusione di Kvaratskhelia

Proprio Rudi Garcia ai microfoni di Sky ha spiegato la scelta della panchina per il numero 77 del Napoli: "L'esclusione è una brutta parola, è solo per fare in modo che Kvaratskhelia prenda fiato e possa fare la differenza nel secondo tempo. Servivano forze nuove, ho un differente modulo di gioco senza fare cambi. Dobbiamo fare dei gol, avere presenza nell'area di rigore e avere sia Raspadori che Simeone insieme un più per la squadra per vincere".



Garcia sorprende tutti: quante novità di formazione

La seconda esclusione a sorpresa è stata quella di Zielinski. Al suo posto c'è il centrocampista macedone, Elmas. Altra novità in difesa con Ostigard al posto di Natan. Ancora panchina per Cajuste e Lindstrom. Nessuno dei tre nuovi acquisti in campo dall'inizio. Ecco la formazione ufficiale: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Simeone.