Rrahmani non è stato convocato dal Kosovo

Amir Rrahmani non è stato convocato dal Kosovo per la sfida contro Israele. Il difensore del Napoli sarà dunque a disposizione di Garcia per la sfida di domenica contro l'Empoli al Maradona. La sua nazionale giocherà il recupero della gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 (che inizialmente si sarebbe dovuta disputare il 15 ottobre) proprio di domenica, stesso giorno della sfida di campionato.



La decisione definitiva del Kosovo su Rrahmani

