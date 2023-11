Il Napoli in casa vuole cambiare marcia

Due vittorie, due pareggi e già tre sconfitte, è record negativo per rendimento interno dal 2007 ad oggi





Cronaca11 Novembre 2023Corriere dello SportDue vittorie, due pareggi e già tre sconfitte, è record negativo per rendimento interno dal 2007 ad oggi Il Napoli vuole sfatare il tabù "Maradona". Domani alle 12:30 contro l'Empoli gli azzurri andranno a caccia di un successo casalingo che manca ormai da quasi due mesi. La vittoria non è arrivata mercoledì scorso in Champions League contro l'Union Berlino (1-1): non resta che riprovarci nella prossima gara, valida per la dodicesima giornata di Serie A.



