Andreazzoli: "Il Napoli è estremamente forte"

Interviste 11 Novembre 2023 Fonte: Il Mattino



"Garcia è una persona eccellente e scrupolosa. Nessuno avrebbe potuto sostituire Spalletti e fare meglio di lui"





Interviste11 Novembre 2023Il Mattino"Garcia è una persona eccellente e scrupolosa. Nessuno avrebbe potuto sostituire Spalletti e fare meglio di lui" «Garcia è un altro mio amico con cui ho lavorato, è una persona eccellente e scrupolosa. Nessuno avrebbe potuto sostituire Luciano Spalletti, fare meglio di quello che ha fatto lui». Lo sa bene Aurelio Andreazzoli, filo rosso che conduce dal vecchio al nuovo allenatore del Napoli e che domani affronterà in campo al Maradona «La loro difficoltà è questa, ripetersi è difficile. Il Napoli è estremamente forte, ma a noi questo non ci cambia il quadro di quello che dobbiamo fare».



I toscani che saranno al Maradona domani dovranno provare a eliminare le fragilità mostrate nelle ultime settimane. «Non lo so nemmeno io quale sia il motivo, ma non credo sia un problema così grave. Potrebbe dipendere da tante cose, anche da quello che posso dare io o da un passato che non conforta. Dobbiamo picchiare sodo su questo aspetto. Ci sono poi anche le casistiche che condizionano il giudizio finale, ma certamente dobbiamo tenere botta senza rinunciare mai a giocare. Sono felicissimo della sosta per le nazionali, perché avremo quindici giorni a disposizione anche se non con tutti».



«Garcia è un altro mio amico con cui ho lavorato, è una persona eccellente e scrupolosa. Nessuno avrebbe potuto sostituire Luciano Spalletti, fare meglio di quello che ha fatto lui». Lo sa bene Aurelio Andreazzoli, filo rosso che conduce dal vecchio al nuovo allenatore del Napoli e che domani affronterà in campo al Maradona «La loro difficoltà è questa, ripetersi è difficile. Il Napoli è estremamente forte, ma a noi questo non ci cambia il quadro di quello che dobbiamo fare».I toscani che saranno al Maradona domani dovranno provare a eliminare le fragilità mostrate nelle ultime settimane. «Non lo so nemmeno io quale sia il motivo, ma non credo sia un problema così grave. Potrebbe dipendere da tante cose, anche da quello che posso dare io o da un passato che non conforta. Dobbiamo picchiare sodo su questo aspetto. Ci sono poi anche le casistiche che condizionano il giudizio finale, ma certamente dobbiamo tenere botta senza rinunciare mai a giocare. Sono felicissimo della sosta per le nazionali, perché avremo quindici giorni a disposizione anche se non con tutti».