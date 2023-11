HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli-Union Berlino: il tabellino

Cronaca 8 Novembre 2023 Fonte: TMW



I dati della gara valida per la 4ª giornata del girone di Champions





Cronaca8 Novembre 2023TMWI dati della gara valida per la 4ª giornata del girone di Champions Napoli-Union Berlino 1-1 (1-0)



Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (dal 32' st Olivera); Anguissa, Lobotka (dal 32' st Simeone), Zielinski (dal 46' st Cajuste); Politano (dal 42' st Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Zerbin. All.: Garcia



Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic (dal 19' st Trimmel), Haberer (dal 34' st Aaronson), Khedira (dal 25' st Tousart), Laidouni (dal 26' st Kral), Rousillon (dal 35' st Gosens); Fofana, Becker. A disp.: Schwolow, Stein, Knoche, Volland, Dehl, Behrens. All.: Fischer



Arbitro: Makkelie



Marcatori: 39' Politano (N), 52' Fofana (U)



Ammoniti: Simeone (N); Bonucci, Jaeckel, Tousart (U)



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits