Scontri tra polizia e tifosi dell'Union Berlino (VIDEO)

Cronaca 8 Novembre 2023 Fonte: Fanpage



I tedeschi hanno sfilato per il Rettifilo, rompendo suppellettili e danneggiando alcuni scooter parcheggiati in strada





Cronaca8 Novembre 2023FanpageI tedeschi hanno sfilato per il Rettifilo, rompendo suppellettili e danneggiando alcuni scooter parcheggiati in strada Sale la tensione in vista della partita di Champions League prevista per domani sera (mercoledì 8 novembre, ndr) tra il Napoli e l'Union Berlino: circa 200 tifosi tedeschi – che sono già arrivati in città oggi – tutti vestiti di bianco hanno sfilato in corso Umberto I, danneggiando suppellettili e scooter parcheggiati in strada. Il corteo ha sfilato lungo il Rettifilo, scortato a vista dalla Polizia di Stato in assetto antisommossa, che ogni tanto ha lanciato fumogeni e si è avvicinato al manipolo di tifosi, dando vita a brevi scontri.







Le centinaia di tifosi berlinesi hanno percorso tutto corso Umberto e sono giunti in piazza Garibaldi, dove si sono dispersi: qualcuno è tornato in albergo, altri si sono sparpagliati tra il dedalo di vicoli che si dipanano dalla Stazione Centrale e compongono il Vasto. Come detto non si segnalano scontri, né grossi danni, ma l'attenzione resta alta soprattutto in vista di domani, quando è presumibile che la tifoseria tedesca e quella del Napoli possano entrare in contatto.



Sale la tensione in vista della partita di Champions League prevista per domani sera (mercoledì 8 novembre, ndr) tra il Napoli e l'Union Berlino: circa 200 tifosi tedeschi – che sono già arrivati in città oggi – tutti vestiti di bianco hanno sfilato in corso Umberto I, danneggiando suppellettili e scooter parcheggiati in strada. Il corteo ha sfilato lungo il Rettifilo, scortato a vista dalla Polizia di Stato in assetto antisommossa, che ogni tanto ha lanciato fumogeni e si è avvicinato al manipolo di tifosi, dando vita a brevi scontri.Le centinaia di tifosi berlinesi hanno percorso tutto corso Umberto e sono giunti in piazza Garibaldi, dove si sono dispersi: qualcuno è tornato in albergo, altri si sono sparpagliati tra il dedalo di vicoli che si dipanano dalla Stazione Centrale e compongono il Vasto. Come detto non si segnalano scontri, né grossi danni, ma l'attenzione resta alta soprattutto in vista di domani, quando è presumibile che la tifoseria tedesca e quella del Napoli possano entrare in contatto.