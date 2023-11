Garcia: "Una sfida difficile e importante"

Interviste 7 Novembre 2023 Fonte: Sky - SSC Napoli



Raspadori: "Sappiamo che stiamo in una situazione buona in classifica e bisognerà consolidare il nostro cammino"





Interviste7 Novembre 2023Sky - SSC NapoliRaspadori: "Sappiamo che stiamo in una situazione buona in classifica e bisognerà consolidare il nostro cammino" Una partita già decisiva. Sei punti fatti nel girone, la vittoria pesantissima a Berlino e ora il ritorno contro l'Union (in caduta libera, reduce da 12 ko consecutivi) che può essere fondamentale in ottica qualificazione. Partita live mercoledì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Di questo e tanti altri temi ne parla Rudi Garcia (e Giacomo Raspadori) a Sky Sport e in conferenza stampa nel giorno di vigilia.



Vale tanto la partita di domani, non per l'aritmetica, ma 3 punti sarebbero molto importanti

"Ogni partita vale tanto, anche più di tre punti. Giochiamo davanti ai nostri tifosi. È la Champions. Non ci sono piccole squadre, anche se loro sono in un momento negativo. Noi dobbiamo essere al nostro livello migliore".



C'è un tabù Maradona?

"Sono d'accordo sul fatto che il Maradona deve tornare forte, con l'aiuto dei nostri tifosi ci riusciremo".



A Salerno c'è stata grande continuità nei 90 minuti…

"C'è un po' di tutto, siamo stati in grado di essere continui, e lì abbiamo vinto con facilità. I giocatori sono intelligenti, hanno capito che serve esserci sempre, in ogni minuti di partita".



Raspadori da prima punta sta facendo benissimo…

"Che sia un ottimo momento per lui è ovvio, e anche che ci lega tanto il gioco. Ma un allenatore vuole avere tutte le sue risorse a disposizione. Sono contento della rosa che ho anche senza Osimhen, ma non vedo l'ora che ritorni. Ma ora ci concentriamo su chi può giocare. C'è anche Simeone. Raspadori sta facendo bene, è importante per noi".



Osimhen come sta? Quando torna?

"Non mi occupo di questo, c'è il reparto medico che ha fatto programmi. Mi sembra ovvio che dopo queste due partite tra Champions ed Empoli, poi c'è la sosta. Per l'Atalanta secondo me sarà pronto".



A che punto è la crescita della sua squadra?

"Stiamo vincendo, una striscia di vittorie ci farà bene nelle classifiche. Dobbiamo continuare a fare questo".



L'allenatore del Napoli ha poi toccato altri temi in conferenza stampa, a partire dalla domanda se il Napoli sia la squadra più forte mai allenata in carriera: "Le squadre cambiano in base ai momenti e agli anni - ha detto lui -, sicuramente è una squadra molto forte". Sui singoli: "Raspadori può giocare sia mezz'ala che esterno. Lindstrom giocherà? Non c'è sempre e solo un undici titolare. Abbiamo anche cinque cambi, possiamo incidere tatticamente sempre. Ma c'è anche il rendimento, per iniziare dal 1' un giocatore deve dimostrare di far bene. Chi è più bravo inizia più spesso degli altri, ecco perché Politano e Kvara iniziano spesso".







"Dovremo avere un approccio deciso domani per imporre il nostro gioco sin dai primi minuti". Giacomo Raspadori parla, al fianco di Rudi Garcia, in conferenza stampa alla vigilia della fida con l'Union Berlino.



"Sappiamo che stiamo in una situazione buona in classifica e bisognerà consolidare il nostro cammino per raggiungere l'obiettivo della qualificazione"



"Sotto questo profilo la partita contro l'Union può darci una spinta decisiva verso l'alto e dobbiamo dare il massimo sin da subito per poter poi gestire l'andamento del match nella maniera giusta".



Stai vivendo un momento di forma sinora forse mai raggiunto in azzurro:

"Io credo che la continuità di prestazioni è fondamentale per qualsiasi giocatore, non sono per un attaccante. Giocare con maggiore frequenta aiuta la brillantezza fisica e anche la fiducia nei propri mezzi



"E' chiaro che poi un attaccante se trova anche il gol alimenta in maniera notevole consapevolezza così come l'autostima. Io spero sempre di dare il massimo e continuare a lavorare intensamente per essere a disposizione e della squadra".



Con Garcia stai trovando molto spazio rispetto al passato:

"Il mister mi ha dato tanta stima e mi ha concesso tanta fiducia sin da quando è arrivato. Questo è importante per un calciatore, essere spesso nelle scelte dell'allenatore ti conferisce forza e spinta"



"La mentalità nostra deve essere sempre propositiva, pensando di non essere nè titolare fisso, nè vice di nessuno. Ognuno di noi rappresenta una componente importante del gruppo per poi poter dimostrare tutti insieme il valore dell'intera squadra".



