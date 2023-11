HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli senza Rrahmani contro l'Empoli

Salterà la sfida della 12^ giornata per il recupero della gara con la sua nazionale





Cronaca
7 Novembre 2023

Salterà la sfida della 12^ giornata per il recupero della gara con la sua nazionale

Rrahmani sarà indisponibile per la sfida della 12^ giornata per il recupero della gara con la sua nazionale, il Kosovo, rinviata durante l'ultima pausa contro Israele. Il match, originariamente in programma per il 15 ottobre (dunque durante l'ultima sosta) era stato rinviato: la Uefa lo aveva annunciato in una nota dopo che le autorità israeliane non avevano consentito alla propria nazionale di viaggiare all'estero, a seguito del nuovo periodo di guerra.



La nuova data

La gara, Kosovo-Israele, si giocherà quindi domenica 12 novembre alle 20.45, sovrapponendosi alla gara del Napoli. Rrahmani, che della propria nazionale è un titolarissimo, verosimilmente non mancherà all'appello tra i convocati. Il 15 novembre, invece, Israele recupererà la sfida contro la Svizzera (di Sommer e non solo), ma in questo caso non si creeranno sovrapposizioni col campionato italiano, visto che la 12^ giornata si chiuderà proprio il 12 novembre per poi lasciare spazio ad una nuova sosta nazionali. La A tornerà in campo nel weekend del 25-26 novembre.



