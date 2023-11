Napoli-Union Berlino: arbitra Makkelie

Cronaca7 Novembre 2023Il MattinoPer il fischietto olandese non sarà la prima volta con le squadre italiane, ma con il Napoli sarà invece esordio assoluto Quarant'anni compiuti, nativo di Willemstad, sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro di Napoli-Union Berlino, quarto turno del Girone C di Champions League. Insieme con lui un gruppo di ufficiali di gara connazionali. Assistenti: Steegstra (Olanda) – de Vries (Olanda). Quarto Uomo: Lindhout (Olanda). Var: Ruperti (Olanda) - Bebek (Croazia).

