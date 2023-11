Salernitana-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 3 Novembre 2023 Fonte: TuttoNapoli



Garcia recupera Juan Jesus, ma dovrebbe proporre il più in condizione Ostigard al fianco di Rrahmani





Garcia recupera Juan Jesus, ma dovrebbe proporre il più in condizione Ostigard al fianco di Rrahmani "A Salerno avremo un solo risultato a disposizione, la vittoria". Parole firmate Rudi Garcia, consapevole chiaramente della differenza di valori in campo e che il pareggio col Milan non ha cambiato la sua situazione, strettamente collegata ai prossimi risultati contro Salernitana, Union ed Empoli prima della sosta. Di fronte ci sarà una Salernitana a caccia di punti per smuovere la classifica dopo il cambio in panchina ma che con Inzaghi attende ancora segnali degni di nota: dopo il ribaltone è arrivato il pari rocambolesco col Cagliari, il ko col Genoa e la vittoria in Coppa Italia con una Sampdoria in crisi, troppo poco per evidenziare una effettiva svolta col nuovo tecnico.



LE ULTIME SULLA SALERNITANA - Inzaghi senza Gyomber squalificato ed anche per questo passerà a quattro con Fazio e Pirola al centro, Daniliuc a destra, favorito su Mazzocchi che a quel punto potrebbe spostarsi a sinistra al posto di Bradaric. In mediana Coulibaly, Bohinen e Maggiore favorito su Kastanos. In attacco Candreva e Tchaouna in supporto a Dia, ma c'è la variante Ikwuemesi (non ha i 90') con Dia per una formazione più offensiva.



LE ULTIME SUL NAPOLI - Garcia recupera Juan Jesus, ma dovrebbe proporre il più in condizione Ostigard al fianco di Rrahmani con Di Lorenzo a destra ed il solito ballottaggio a sinistra tra Mario Rui ed Olivera con quest'ultimo stavolta nettamente favorito. In mediana torna titolare Anguissa nel solito trio con Lobotka e Zielinski ed in attacco Politano, Raspadori ancora preferito a Simeone e Kvaratskhelia.



SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Dia. All. Inzaghi

Ballottaggi: Daniliuc-Mazzocchi 55%-45%, Bradaric-Mazzocchi 55-45%, Tchaouna-Ikwuemesi 60%-40%



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Ostigard-Juan Jesus 55%-45%, Olivera-Mario Rui 55%-45%.

(antonio gaito)