I convocati per la trasferta a Salerno

Rudi Garcia ha recuperato Juan Jesus. Gli unici assenti sono Osimhen (infortunato) e Natan (squalificato)





Scatta il conto alla rovescia per Salernitana-Napoli, valida per l'undicesima giornata di Serie A, in programma domani alle 15 allo Stadio Arechi. Rudi Garcia, che nel primo pomeriggio ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita, ha recuperato Juan Jesus. Gli unici assenti sono Osimhen (infortunato) e Natan (squalificato).

L'elenco dei convocati di Rudi Garcia per Salernitana-Napoli:



L'elenco dei convocati di Rudi Garcia per Salernitana-Napoli:



Portieri: Meret, Gollini, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, D'Avino, Juan Jesus, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Zielinski, Cajuste.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.