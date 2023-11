Salernitana-Napoli: i precedenti

Cronaca3 Novembre 2023Il Mio NapoliSu 28 partite in cui le due società si sono incrociate tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, gli azzurri hanno collezionato ben 13 successi Il derby campano Salernitana-Napoli si avvicina. Una partita nel segno della rivalità tra le due squadre, che ad oggi sono la sola rappresentanza regionale in Serie A. L'Arechi si prepara dunque ad accogliere i ragazzi di Rudi Garcia in un ambiente più caldo del solito. C'è però un dato che sorride alla compagine partenopea che è quello riguardante i precedenti. Su 28 partite in cui le due società si sono incrociate tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, gli azzurri hanno collezionato ben 13 successi. I granata hanno, invece vinto solo 3 volte, mentre i pareggi sono stati 12. La sola consolazione per i tifosi di Salerno è che le vittorie sono tutte arrivate tra mura amiche.



I precedenti più recenti sono quelli avvenuti in Serie A. La Salernitana ha di fatti ritrovato la massima serie nella stagione 2021/22. Nell'anno in questione, però, l'incrocio con i figli del Vesuvio è stato tutt'altro che positivo. In entrambe le partite, andata e ritorno, ha prevalso il Napoli con il risultato di 4-1 e 0-1. Discorso diverso per la stagione 2022/23. Nella gara d'andata, all'Arechi, gli azzurri si sono imposti per 0-2. Il ritorno merita invece una piccola digressione. La partita del Maradona, infatti, andò in scena in uno scenario mozzafiato. Una vittoria avrebbe consegnato i tre punti Scudetto e l'intera città era con il fiato sospeso. Un eurogol di Dia, però, rovinò la festa a tutto il popolo napoletano con la partita che terminò 1-1. I tifosi, dunque, domenica, primo incrocio dopo la cocente delusione, vorranno ottenere la propria rivincita sportiva.