Il Napoli riprende il Milan

Cronaca 29 Ottobre 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



Al Maradona finisce 2-2 una partita piena di emozioni. Azzurri sotto di due reti raggiungono i rossoneri nella ripresa con Politano e Raspadori





Cronaca29 Ottobre 2023Gazzetta dello SportAl Maradona finisce 2-2 una partita piena di emozioni. Azzurri sotto di due reti raggiungono i rossoneri nella ripresa con Politano e Raspadori Il pareggio poteva essere un buon risultato per entrambe: per chi fosse uscito sconfitto si sarebbe aperta la crisi. Così però fa certamente più felice il Napoli: Garcia sotto di due gol a fine primo tempo osa con i cambi e fa pari in rimonta. Pioli avanti grazie alla doppietta di Giroud si fa riprendere e abbassa di molto il ritmo nella ripresa. Nessuno dei due allenatori si rilancia, ma nessuno dei due precipita.



