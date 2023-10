Garcia: "Abbiamo gran voglia di vincere"

Interviste28 Ottobre 2023Sky"Giochiamo in casa contro un'avversaria diretta e solo vincendo 2-3 partite di fila miglioreremo la classifica" Napoli-Milan, big match della 10^ giornata di A. La squadra di Garcia ha infilato due vittorie di fila contro Verona e Union Berlino in Champions dopo il ko con la Fiorentina che aveva mandato il club alla sosta nazionali con una sconfitta. Del momento di forma, dei singoli e di tanto altro ne ha parlato l'allenatore azzurro in conferenza stampa. Match in programma domenica sera alle 20.45.



Questa rappresenta una partita verità? Contro le grandi ci sono state qualche difficoltà…



"Sappiamo che giochiamo in casa contro un'avversaria diretta, abbiamo grande voglia di vincerla. Siamo su una striscia interessante. I giocatori lo sanno, è solo vincendo 2-3 partite di fila in campionato che miglioreremo la classifica".



Lo scorso anno il Milan ha messo in difficoltà il Napoli, le ha studiate le partite del passato? Come pensa di affrontarlo?



"Con ironia direi che tanti dicono che il Napoli di quest'anno è diverso… e allora forse possono essere le stesse gare dell'anno scorso".



Serve migliorare il rendimento in casa?



"Sì, sono d'accordo. Fuori siamo forti, ma in casa serve migliorare".



Qual è la verità delle prime 12 partite del Napoli? Come si ferma la catena di sinistra del Milan?



"Anche noi abbiamo le catene di destra e sinistra forti, puntiamo sulle nostre qualità. Verità? Nelle prime 12 la verità è che volevamo vincerle tutte e stare più in su del quarto posto, e in Champions volevamo vincerle tutte ed essere più in su del secondo posto".



Le statistiche dicono che il Napoli ha la sesta difesa, in attacco ha prodotto il 15% delle occasioni che ha creato. Quale dato le dà più fastidio?



"Le statistiche ti aiutano a capire. Siamo primi in possesso, tiri, corner, allora normalmente la classifica dovrebbe essere migliore. Una cosa da migliorare è prendere di più la porta, quindi la seconda statistica di cui mi ha domandato. Subiamo pochi tiri ma prendiamo troppi gol, ma è anche vero che stiamo migliorando. A Berlino non l'abbiamo subito, a Verona ce n'è stato uno di troppo. Ma siamo sulla buona strada".



Con Pioli non vi eravate lasciati bene dopo un derby di Roma… Vi siete mai chiariti? Pensa a una soluzione di "gabbia" per Leao?



"Leao è un ottimo giocatore ma non è il solo, serve anche un piano anti-Pulisic e anti-Giroud. Dobbiamo pensare al Milan nel complesso. Pioli? Era un altro momento, con squadre diverse. È storia vecchia… Lui è un ottimo allenatore"



