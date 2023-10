Pioli: "Vogliamo dimostrare di essere migliori"

28 Ottobre 2023 Fonte: Sky



"Dopo due KO abbiamo voglia di cambiare la situazione e dovremmo dimostrarlo sul campo"





Interviste28 Ottobre 2023Sky"Dopo due KO abbiamo voglia di cambiare la situazione e dovremmo dimostrarlo sul campo" Cerca il riscatto il Milan di Stefano Pioli dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus in campionato e PSG in Champions League. La sfida al Napoli valida per la decima giornata di Serie A è un'occasione di rilancio per i rossoneri: "Sappiamo che arriviamo per la prima volta in stagione da 2 ko consecutivi in due sconti diretti e domani ce ne sarà un altro: abbiamo la voglia di cambiare la situazione e dovremmo dimostrarlo sul campo, stando sul pezzo per 95 minuti".



Napoli-Milan è un manifesto del Milan di Pioli.

"La prossima partita è sempre una chance, sia nello sport che nella vita; ciò che è successo conta poco, devi vivere il presente e la prossima partita che si affronta è la più importante. Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo nelle prime due partite, domani occasione per dimostrare di essere migliori".



Che giorni sono stati a Milanello?

"Giorni di lavoro, di confronto, di dialoghi con i giocatori per alzare il livello della squadra e sistemare le situazioni che ci hanno visto un po' in difficoltà nelle ultime due partite. Abbiamo un nostro modo di giocare che dobbiamo portare assolutamente avanti, sicuramente non cambieremo il nostro stile di gioco. Poi ci sono cose su cui dobbiamo migliorare".



Qual è l'obiettivo?

"Lavoriamo con una società ambiziosa, che ha strutturato le cose per pensare in grande: il nostro obiettivo è vincere il campionato".



Nervi tesi?

"Nervi tesi sì, ed è giusto che sia così. Sono quelli giusti: ci mancherebbe altro. Ne abbiamo parlato e abbiamo chiarito. Mi sono state riportate delle cose in sala stampa non veritiere e questo ha creato confusione. Calabria voleva dire che l'ambiente ci crederà fino alla fine".



Risorse in attacco?

"Ci stiamo lavorando, certo. Non stiamo mancando nell'avvicinarsi all'area avversaria, ma l'ultimo passaggio, la conclusione, il riempire l'area. Jovic e Okafor sono convocati".



Che ne pensa di Garcia?

"Garcia è un ottimo allenatore che allena un'ottima squadra; era normale avesse difficoltà all'inizio, ma ora il Napoli sta giocando bene. Gli manca Osimhen, ma anche l'anno scorso persero solo contro di noi".



Avete già fermato Kvara...

"È da tenere in grande considerazione, nell'uno contro uno può farci veramente male e va tenuta d'occhio quella situazione".



