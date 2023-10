Napoli-Milan: arbitra Orsato

Cronaca 27 Ottobre 2023 Fonte: Virgilio Sport



Il fischietto di Schio, uno dei più esperti in Serie A ma che arbitra sempre meno partite nella massima serie italiana





Cronaca27 Ottobre 2023Virgilio SportIl fischietto di Schio, uno dei più esperti in Serie A ma che arbitra sempre meno partite nella massima serie italiana Per il primo dei due big-match di domenica, ovvero il posticipo Napoli-Milan, ci sarà Daniele Orsato. Il fischietto di Schio, uno dei più esperti in Serie A ma che arbitra sempre meno partite nella massima serie italiana, dirigerà il Milan per la 38esima volta in carriera. In questa stagione, il 47enne Orsato ha arbitrato 3 partite di Serie A, una di Champions League e una di Saudi Pro-League. Napoli-Milan sarà quindi il primo big match della stagione dell'esperto arbitro internazionale.

Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Quarto uomo Marinelli. Al Var ci sarà Marini, assistito da Paganessi.

L'ultimo precedente del fischietto veneto con gli azzurri risale al gennaio scorso, in occasione della vittoria del Napoli sulla Roma per 2-1 al Maradona.









Per il primo dei due big-match di domenica, ovvero il posticipo Napoli-Milan, ci sarà Daniele Orsato. Il fischietto di Schio, uno dei più esperti in Serie A ma che arbitra sempre meno partite nella massima serie italiana, dirigerà il Milan per la 38esima volta in carriera. In questa stagione, il 47enne Orsato ha arbitrato 3 partite di Serie A, una di Champions League e una di Saudi Pro-League. Napoli-Milan sarà quindi il primo big match della stagione dell'esperto arbitro internazionale.Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Quarto uomo Marinelli. Al Var ci sarà Marini, assistito da Paganessi.L'ultimo precedente del fischietto veneto con gli azzurri risale al gennaio scorso, in occasione della vittoria del Napoli sulla Roma per 2-1 al Maradona.