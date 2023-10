Buone notizie per Garcia, Anguissa ha recuperato

Cronaca27 Ottobre 2023Corriere dello SportIl centrocampista camerunese ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Milan, in programma domenica prossima (ore 20:45) allo stadio "Maradona", valida per la decima giornata di Serie A. Buone notizie per Garcia, che ha recuperato Anguissa: oggi il centrocampista camerunese ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo.



Verso Napoli-Milan, le ultime da Castel Volturno

A Castel Volturno gli azzurri hanno continuato la preparazione in vista della sfida contro i rossoneri, reduci dal ko casalingo contro la Juventus: "La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto lavoro di possesso palla e seduta tattica sul campo 2. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con esercitazione di finalizzazione. Anguissa ha svolto intera seduta in gruppo".