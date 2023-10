Voci dal Forum: La grinta di Natan

Cronaca24 Ottobre 2023Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli ammirato l'anno scorso è un pallido, pallidissimo ricordo. Secondo me, insisto, il tutto è dovuto alla pessima condizione atletica Il Napoli a Berlino si presenta con la maglia più brutta e cafona di sempre, concepita per celebrare una festa, Halloween, che non ha nulla a che vedere con le nostre tradizioni, la nostra cultura, ma che qualcuno si ostina a presentare: misteri del sultano! È la seconda volta che il Napoli gioca con questo orrore, teschi a pioggia su un nero triste e inquietante, e la prima volta non portò fortuna. In campo scende la stessa formazione di Verona. Fin dalle prime battute, si nota un Cajuste non in palla l lontano parente di quello ammirato a Verona. Il ragazzo verrà sostituito da Elmas dall'inizio del secondo tempo. Bisogna ave pazienza, ché il ragazzo c'è. Va gestito con intelligenza. Ad ogni modo, è tutto il Napoli, fatta eccezione per Natan, Marakvara e Zielinski e qualcun altro a giocare male. La squadra non ha idee, non pressa, cammina e non entusiasma. Il Napoli ammirato l'anno scorso è un pallido, pallidissimo ricordo. Secondo me, insisto, il tutto è dovuto alla pessima condizione atletica e alla confusione e supponenza che sono in panchina. Si va al riposo sullo 0-0, e si nota che l'Union Berlino è davvero poca cosa. Nel secondo tempo, grazie anche a un po' di fisicità in più, le cose migliorano leggermente. Al 65° Marakvara, l'unico fuoriclasse insieme a Zielu ed Osi che ha il Napoli, si beve, come suo solito un avversario, e serve una palla d'oro a Raspa in area, che di prima intenzione e di sinistro fulmina il portiere avversario. Sarà il goal che decide la partita e, molto probabilmente, la qualificazione agli ottavi del Napoli.

Union Berlino - Napoli 0-1.

A scanso di equivoci, va detto che il Napoli è ancora convalescente. Da certi pantani lo tirano fuori solo giocate individuali, non certamente un gioco degno di essere chiamato tale. La squadra è aggrappata ai suoi uomini migliori, specie Marakvara. Dalla panchina nessun segno di vita, vale a dire neanche uno sprazzo di bel gioco che lasci sperare. In difesa, ad ogni modo, cresce Rrahmani, ma soprattutto Natan. Oggi il ragazzo brasiliano è stato autore di una prestazione strepitosa e ha mostrato tutta la grinta di cui è capacd. È stato un vero affare! Il migliore in campo, però, è stato MaraKvara, ma con il georgiano, per chi non l'avesse capito, siamo su un altro pianeta.

Domenica al Maradona ci aspetta il Milan. Sarà partita di estrema importanza. Occorrerà un altro Napoli per piegare i rossoneri, non certamente quello di Berlino. Negli scontri decisivi spesso, o quasi sempre il Milan ci ha fatto piangere. Credo sia arrivato il momento di farli piangere, anche perché se si vincesse con il Milan, ne vedremmo delle belle.

Tutti uniti e con la grinta di Natan!