Garcia: "Contento della mia squadra"

Interviste 24 Ottobre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Eravamo coscienti che sarebbe stata una partita difficile da sbloccare, anche per l'atteggiamento tattico dell'Union"





Interviste24 Ottobre 2023SSC Napoli"Eravamo coscienti che sarebbe stata una partita difficile da sbloccare, anche per l'atteggiamento tattico dell'Union" "Abbiamo vinto con rabbia, pazienza, voglia di prevalere e anche intelligenza". Rudi Garcia snocciola le qualità mostrate questa sera dal suo Napoli all'Olympiastadion.



"Sin da prima di cominciare sapevamo che saremmo stati di fronte a un match complicato. Quando una squadra viene da 8 sconfitte consecutive, è più alta la probabilità statistica che faccia risultato che perda di nuovo".



"Al di là di questa considerazione, eravamo coscienti che sarebbe stata una partita difficile da sbloccare, anche per l'atteggiamento tattico dell'Union"



"Però siamo stati tranquilli, non abbiamo mai subìto veramente pericoli, ma è anche vero che nel primo tempo abbiamo creato poco, anche perché su questo terreno pesante era difficile dialogare nel breve".



"Poi nella ripresa con pazienza e intelligenza abbiamo trovato la strada del gol. L'azione di Kvara e la girata di Raspa sono state bellissime sotto il profilo tecnico. Un bellissimo gol che mi è piaciuto sia per l'assit che per la conclusione".



"Stasera abbiamo messo in campo gli ingredienti giusti per poterci esprimere sui nostri livelli di qualità e forza.



"Siamo una squadra che sa giocare il pallone ma che sa anche correre e lottare. Queste sono le caratteristiche principali con le quali dobbiamo proseguire la nostra strada"



"Abbiamo vinto con rabbia, pazienza, voglia di prevalere e anche intelligenza". Rudi Garcia snocciola le qualità mostrate questa sera dal suo Napoli all'Olympiastadion."Sin da prima di cominciare sapevamo che saremmo stati di fronte a un match complicato. Quando una squadra viene da 8 sconfitte consecutive, è più alta la probabilità statistica che faccia risultato che perda di nuovo"."Al di là di questa considerazione, eravamo coscienti che sarebbe stata una partita difficile da sbloccare, anche per l'atteggiamento tattico dell'Union""Però siamo stati tranquilli, non abbiamo mai subìto veramente pericoli, ma è anche vero che nel primo tempo abbiamo creato poco, anche perché su questo terreno pesante era difficile dialogare nel breve"."Poi nella ripresa con pazienza e intelligenza abbiamo trovato la strada del gol. L'azione di Kvara e la girata di Raspa sono state bellissime sotto il profilo tecnico. Un bellissimo gol che mi è piaciuto sia per l'assit che per la conclusione"."Stasera abbiamo messo in campo gli ingredienti giusti per poterci esprimere sui nostri livelli di qualità e forza."Siamo una squadra che sa giocare il pallone ma che sa anche correre e lottare. Queste sono le caratteristiche principali con le quali dobbiamo proseguire la nostra strada"