Interviste24 Ottobre 2023Il Mattino"Abbiamo avuto le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato. Poi è mancata la precisione, è mancato l'ultimo passaggi" Nove sconfitte di fila per l'Union Berlin, l'ennesimo boccone amaro per Urs Fischer che resta fanalino di coda nel girone di Champions League.



«Perdere così con un solo tiro in porta è brutale. Ci dispiace perdere così» le parole dell'allenatore dei tedeschi a fine partita «Abbiamo avuto le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato. Poi è mancata la precisione, è mancato l'ultimo passaggio: potevamo essere più pericolosi».



La testa va già al prossimo 8 novembre quando i tedeschi sono attesi al Maradona per una gara forse decisiva per gli azzurri. «Ieri avevo detto di temere le fasce ma stasera abbiamo giocato bene. abbiamo chiuso le linee di passaggio, bene compatti e abbiamo lasciato poco la palla al Napoli» ha continuato Fischer in conferenza «Nell'occasione del gol abbiamo visto la qualità di Kvara, abbiamo visto come ha superato il nostro difensore.

Sapevamo che il Napoli fosse molto forte e siamo riusciti a fermarlo».