Interviste24 Ottobre 2023SSC Napoli"Con questo tipo di prestazione sotto il profilo del carattere possiamo puntare in alto e centrare la qualificazione" Giovanni Di Lorenzo ha parole di elogio per i suoi compagni dopo la bella prestazione in Germania: "Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, una mentalità vincente dalla quale non dobbiamo mai prescindere. Questo è un campo duro che è stato reso ancora più difficile dalla pioggia"



