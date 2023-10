Politano: "Vittoria fortemente voluta"

Interviste24 Ottobre 2023SSC Napoli"Non è stato semplice trovare la strada del gol, un po' per il terreno pesante e un po' per gli spazi chiusi" "E' stata una vittoria sofferta ma fortemente voluta perchè può essere fondamentale per la classifica". Matteo Politano analizza il successo a Berlino.



"Era una campo difficile sia per la pioggia sia perché affrontavamo una squadra fisica e chiusa".



"Non è stato semplice trovare la strada del gol, un po' per il terreno pesante e un po' per gli spazi chiusi che avevamo davanti. Poi siamo stati bravi nella ripresa a giocare con più ordine e trovare la strada del successo"



"Sono tre punti importantissimi per il cammino nel Girone. Adesso dobbiamo continuare ad esprimerci così, stiamo ritrovando la migliore condizione e siamo fiduciosi sul prosieguo della stagione"



