Garcia: "L'obiettivo è vincere"

Interviste 23 Ottobre 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



Zielinski: "Stiamo bene, guardiamo solo al match di domani e non pensiamo al Milan"





Interviste23 Ottobre 2023Gazzetta dello SportZielinski: "Stiamo bene, guardiamo solo al match di domani e non pensiamo al Milan" Rudi Garcia non sembra aver ritrovato serenità dopo il successo contro il Verona e lo ha palesato nella conferenza di vigilia del match di Champions con l'Union Berlino, sorvegliato a vista dall'onnipresente De Laurentiis reduce dalla riunione di Lega per l'assegnazione dei diritti tv.



POCHI DUBBI — Sotto gli occhi del "commissario Aurelio", presente in sala stampa, Garcia ha presentato così l'importante match di domani, con il consueto ritardo che ormai non fa più notizia: "Non c'è equilibrio nei giudizi verso questa squadra", ha detto salvo poi scherzare sul clima rigido trovato in Germania. Rudi ha dimostrato di non sottovalutare l'avversario: "Si sono meritati la Champions, lo scorso anno sono stati la vera sorpresa della Bundesliga. Ora sono in un momento difficile, li abbiamo studiati bene perché hanno elementi di valore come Bonucci e Tousart. Leo ha fatto benissimo con l'Italia e con la Juve, che io ho provato a combattere quando ero alla Roma".



MOTIVAZIONI— Garcia è apparso motivato, di sicuro ha detto che la sua squadra lo sarà al massimo: "Se giochiamo al nostro livello più alto possiamo portare a casa l'intera posta in palio. Il gruppo c'è, lo ha dimostrato a Verona, ora bisogna restare concentrati e imporre il nostro gioco per 90' senza concedere loro il contropiede. Vogliamo vincere a dobbiamo riprenderci i punti persi con il Real Madrid. Il Napoli ha dei giocatori importanti ma soprattutto un collettivo forte. Anche i nuovi piano piano si stanno inserendo bene". Pochi i dubbi in vista di domani anche se l'allenatore francese non li ha svelati: "La notte porta consiglio, ma le idee sono chiare". Scontato l'elogio ai tifosi che saranno al seguito: "Ho saputo di gente che era a Verona e poi è venuta qui, non possiamo che ringraziare la nostra gente che ci accompagnerà anche in questa sfida così importante che ci deve quantomeno permettere di rimanere al secondo posto nel girone".



KVARA— Capitolo Kvara: "Prima dell'Udinese abbiamo parlato a lungo, ero sicuro che il gol sarebbe arrivato. L'importante era giocare con allegria e spensieratezza. Non pensare soltanto a fare gol. E' un giocatore decisivo, e infatti da quando è tornato a segnare è più tranquillo". A Berlino ci sarà anche De Laurentiis: "I dirigenti sono con me, non è cambiato nulla. Ci vediamo tutti i giorni e ci scambiamo pareri continui. Ci siamo tutti, e vogliamo un risultato positivo".







PARLA PIOTR— Piotr Zielinski, che ha accompagnato Garcia in conferenza stampa, ha dribblato la domanda sul rinnovo di contratto e si è "diretto" sul Milan: "Stiamo bene, guardiamo solo al match di domani e non pensiamo al Milan. Io qui mi trovo benissimo da ormai diversi anni a questa parte e cerco di fare sempre il massimo, non mi sono mai considerato un calciatore discontinuo e credo che anche adesso sto fornendo il mio contributo. Non mi sento un leader, provo semplicemente a giocare per la squadra. La presenza del presidente ci ha fatto piacere, è importante per noi - ha continuato il polacco -. Ci siamo detti cose che è giusto rimangano negli spogliatoi, al rinnovo ci pensa il mio agente con la società".



Rudi Garcia non sembra aver ritrovato serenità dopo il successo contro il Verona e lo ha palesato nella conferenza di vigilia del match di Champions con l'Union Berlino, sorvegliato a vista dall'onnipresente De Laurentiis reduce dalla riunione di Lega per l'assegnazione dei diritti tv.POCHI DUBBI — Sotto gli occhi del "commissario Aurelio", presente in sala stampa, Garcia ha presentato così l'importante match di domani, con il consueto ritardo che ormai non fa più notizia: "Non c'è equilibrio nei giudizi verso questa squadra", ha detto salvo poi scherzare sul clima rigido trovato in Germania. Rudi ha dimostrato di non sottovalutare l'avversario: "Si sono meritati la Champions, lo scorso anno sono stati la vera sorpresa della Bundesliga. Ora sono in un momento difficile, li abbiamo studiati bene perché hanno elementi di valore come Bonucci e Tousart. Leo ha fatto benissimo con l'Italia e con la Juve, che io ho provato a combattere quando ero alla Roma".MOTIVAZIONI— Garcia è apparso motivato, di sicuro ha detto che la sua squadra lo sarà al massimo: "Se giochiamo al nostro livello più alto possiamo portare a casa l'intera posta in palio. Il gruppo c'è, lo ha dimostrato a Verona, ora bisogna restare concentrati e imporre il nostro gioco per 90' senza concedere loro il contropiede. Vogliamo vincere a dobbiamo riprenderci i punti persi con il Real Madrid. Il Napoli ha dei giocatori importanti ma soprattutto un collettivo forte. Anche i nuovi piano piano si stanno inserendo bene". Pochi i dubbi in vista di domani anche se l'allenatore francese non li ha svelati: "La notte porta consiglio, ma le idee sono chiare". Scontato l'elogio ai tifosi che saranno al seguito: "Ho saputo di gente che era a Verona e poi è venuta qui, non possiamo che ringraziare la nostra gente che ci accompagnerà anche in questa sfida così importante che ci deve quantomeno permettere di rimanere al secondo posto nel girone".KVARA— Capitolo Kvara: "Prima dell'Udinese abbiamo parlato a lungo, ero sicuro che il gol sarebbe arrivato. L'importante era giocare con allegria e spensieratezza. Non pensare soltanto a fare gol. E' un giocatore decisivo, e infatti da quando è tornato a segnare è più tranquillo". A Berlino ci sarà anche De Laurentiis: "I dirigenti sono con me, non è cambiato nulla. Ci vediamo tutti i giorni e ci scambiamo pareri continui. Ci siamo tutti, e vogliamo un risultato positivo".PARLA PIOTR— Piotr Zielinski, che ha accompagnato Garcia in conferenza stampa, ha dribblato la domanda sul rinnovo di contratto e si è "diretto" sul Milan: "Stiamo bene, guardiamo solo al match di domani e non pensiamo al Milan. Io qui mi trovo benissimo da ormai diversi anni a questa parte e cerco di fare sempre il massimo, non mi sono mai considerato un calciatore discontinuo e credo che anche adesso sto fornendo il mio contributo. Non mi sento un leader, provo semplicemente a giocare per la squadra. La presenza del presidente ci ha fatto piacere, è importante per noi - ha continuato il polacco -. Ci siamo detti cose che è giusto rimangano negli spogliatoi, al rinnovo ci pensa il mio agente con la società".