Cronaca23 Ottobre 2023MediasetLa gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity Martedì 24 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la terza giornata di Champions League “Union Berlino-Napoli”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo stadio Alte Försterei di Berlino va in scena la super sfida tra i tedeschi di Urs Fischer, ultimi nel girone a zero punti e gli azzurri allenati da Rudi Garcia a quota tre punti dopo due giornate. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull'ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della terza giornata di Champions.