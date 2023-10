Fischer: "Renderemo difficile la vita al Napoli"

In vista della sfida di Champions contro il Napoli, Urs Fischer vola basso, ma avvisa gli uomini di Garcia. "Il Napoli è un avversario difficile, abbiamo di fronte i campioni d'Italia, ma dobbiamo comunque affrontare la partita con fiducia", ha spiegato il tecnico dell'Union Berlino. "Gli ultimi risultati non sono stati positivi, quindi ci manca un po' di fiducia - ha aggiunto -. Ma dobbiamo restare ottimisti e ricordare che il gioco del calcio è legato anche al divertimento e cercheremo di affrontare il Napoli in modo tale da portare a casa dei punti".



"Il Napoli è a 5 punti dalla prima in classifica, ha vinto 3 delle ultime 4 partite, non penso di poter dire che sia una squadra in crisi o in difficoltà - ha proseguito Fischer -. C'è Osimhen infortunato e anche un centrale difensivo dovrebbe mancare, ma mi aspetto il Napoli di sempre. E' molto forte, sa come gestire la pressione, è una squadra pericolosa in tutti i settori". "A noi manca compattezza come difesa ma anche nei duelli, poi sta mancando l'efficienza nell'uno contro uno - ha aggiunto -. Domani sarà importante fare dei piccoli passi in avanti. In passato siamo riusciti insieme ad avere successi, nelle difficoltà dobbiamo rimanere compatti come società e trovare il modo di restare sulla strada giusta".



"Il sostegno da parte della società non può far altro che bene, ma il calcio dipende dai risultati - ha spiegato ancora Fischer -. Senza risultati le cose saranno diverse, ma ora mi preoccupo di questo momento, mi preoccupo di come rendere difficile la vita al Napoli. Dobbiamo dare il massimo". "Non sono soddisfatto della situazione che si è venuta a creare - ha concluso il tecnico parlando del momento difficile che sta attraversando l'Union Berlino -. Tutti siamo responsabili di questa situazione, come anche Bonucci e Gosens che si sono integrati perfettamente nella squadra. Bonucci non ha fatto neanche la preparazione e in una situazione difficile subito è stato messo a giocare. Di Gosens sono abbastanza soddisfatto ma non contento al cento per cento".



