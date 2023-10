Union Berlin-Napoli: arbitra Peljto

Cronaca 22 Ottobre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Il fischietto bosniaco non ha precedenti con gli azzurri. In carriera ha diretto soltanto 5 partite di Champions





Si tratta del bosniaco Irfan Peljto. Non ha precedenti con gli azzurri. In carriera ha diretto soltanto 5 partite di Champions, tra cui una della Juventus nella stagione 2021/2022, con successo bianconero sul Malmo firmato da Kean. I suoi collaboratori saranno i connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Quarto ufficiale Dragan Petrovic, anche lui bosniaco. Al Var l'olandese Pol van Boekel e l'assistente Piotr Lasyk, polacco.



