Interviste21 Ottobre 2023Corriere dello Sport"Osimhen? Nelle prossime settimane ci sarà un confronto tra il presidente e il suo entourage. Fa parte del gioco" A pochi minuti dal fischio d'inizio di Verona-Napoli, Maurizio Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn. Il direttore sportivo azzurro ne ha approfittato per fare il punto sul futuro di Garcia e Osimhen.



Napoli, Meluso avverte Garcia

Il dirigente ha parlato così dei temi più caldi in casa Napoli: "La serenità la troviamo all'interno del nostro centro sportivo. Abbiamo avuto diversi infortunati e i nazionali sono rientrati tardi, ma vogliamo isolarci dalle voci. Rudi Garcia? La fiducia è piena, ma chi lavora nel calcio è sempre legato ai risultati. Massimo rispetto per lui e, prima della Fiorentina, venivamo da una serie di partite fatte bene. Puntiamo a ritrovare quelle condizioni. Osimhen? Nelle prossime settimane ci sarà un confronto tra il presidente e il suo entourage. Fa parte del gioco, ci vuole un po' di tempo".



