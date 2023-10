Verona-Napoli: arbitra Abisso

19 Ottobre 2023



Diretti dal fischietto siciliano gli azzurri hanno vinto in 7 occasioni su 8





Per Hellas Verona-Napoli, incontro valido per la 9ª giornata della Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 21 ottobre alle ore 15 allo stadio Bentegodi, è stato designato l'arbitro Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Margani, IV uomo Sozza, VAR Aureliano, AVAR Valeri.