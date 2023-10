Osimhen fermo almeno un mese

Cronaca 17 Ottobre 2023 Fonte: Sky



A causa di una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra rimediato con la maglia della Nigeria





Arrivederci a novembre. Dopo la sosta. Il Napoli perde Victor Osimhen alla vigilia del ciclo di partite che definiranno il futuro della squadra in campionato e in Champions. Lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra. Ancora un volta gli impegni con la maglia della Nigeria hanno una ricaduta negativa sul club. Uno storico impressionante, fino ad ora 27 assenze dopo le partite con la nazionale a cui si aggiungeranno quantomeno le prossime sei. Una iattura per Rudi Garcia il cui futuro è appeso all'esito dei prossimi impegni, da affrontare senza il giocatore, numeri alla mano, in grado di spostare gli equilibri più degli altri. Se non altro la rosa a disposizione garantisce alternative di livello, Raspadori e Simeone, che già un anno fa si rivelarono all'altezza del compito quando Osimhen si infortunò nella partita di Champions con il Liverpool. Ma intanto bisognerà fare i conti senza Victor, che nella migliore delle ipotesi tornerà per la trasferta con l'Atalanta il 25 novembre, un breve intervallo fino ai primi di gennaio quando il nigeriano sarà di nuovo impegnato con la nazionale per la Coppa d'Africa. Un altro vuoto da colmare con l'aiuto degli attaccanti di riserva. Sperando poi che la "maledizione nazionale" non colpisca ancora.