Osimhen ha fatto arrestare la sorella

Cronaca 14 Ottobre 2023 Fonte: Fanpage



Lo ha denunciato il marito della donna e cognato del giocatore, Osita Okolo, sul suo profilo Twitter





Cronaca14 Ottobre 2023FanpageLo ha denunciato il marito della donna e cognato del giocatore, Osita Okolo, sul suo profilo Twitter Victor Osimhen sta vivendo in maniera molto particolare questa pausa per le nazionali. Secondo quanto pubblicato dal cognato, Osita Okolo, il numero 9 del Napoli avrebbe mandato il DSS (servizio di sicurezza nazionale nigeriano) ad arrestare sua moglie, ovvero sorella del giocatore.



Una vicenda piuttosto singolare e ancora poco chiara.



In base a quanto ha scritto sul suo profilo di Twitter il signor Okolo, il DSS avrebbe arrestato la moglie presso la loro abitazione e l'avrebbe portata via con la forza. I motivi dell'arresto sarebbero legati ad una disputa legale tra Osimhen ed il cognato Okolo, perché il centravanti della squadra campione d'Italia non gli avrebbe riconosciuto delle commissioni sul suo trasferimento al Napoli dal Lille in quanto membro del suo entourage.



Subito si è scatenato un enorme tam tam mediatico intorno a questa storia ma nelle prossime ore, quasi sicuramente, ci saranno degli aggiornamenti.



Victor Osimhen sta vivendo in maniera molto particolare questa pausa per le nazionali. Secondo quanto pubblicato dal cognato, Osita Okolo, il numero 9 del Napoli avrebbe mandato il DSS (servizio di sicurezza nazionale nigeriano) ad arrestare sua moglie, ovvero sorella del giocatore.Una vicenda piuttosto singolare e ancora poco chiara.In base a quanto ha scritto sul suo profilo di Twitter il signor Okolo, il DSS avrebbe arrestato la moglie presso la loro abitazione e l'avrebbe portata via con la forza. I motivi dell'arresto sarebbero legati ad una disputa legale tra Osimhen ed il cognato Okolo, perché il centravanti della squadra campione d'Italia non gli avrebbe riconosciuto delle commissioni sul suo trasferimento al Napoli dal Lille in quanto membro del suo entourage.Subito si è scatenato un enorme tam tam mediatico intorno a questa storia ma nelle prossime ore, quasi sicuramente, ci saranno degli aggiornamenti.