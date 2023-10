HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Supercoppa in Arabia, la posizione di De Laurentiis

"Facciamola all'Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate'”





"I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. Quando uno parla di sport, che dovrebbe conciliare benessere e salute, se questo non avviene mi devo preoccupare". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel suo intervento alla tavola rotonda organizzata da Inpiù all'università Luiss di Roma.



Il quotidiano Repubblica riporta il pensiero del patron azzurro sulla Supercoppa: “Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all'Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate'”.



De Laurentiis sulla Supercoppa in Arabia aveva sollevato più di una perplessità. Il Napoli potrebbe decidere di non andare a Gedda? Al momento, nulla si può escludere. In ogni caso, in via Rosellini sono già preparati: nel caso, la squadra partenopea verrà sostituita dal Milan



