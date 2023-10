Voci dal Forum: Dilettantismo puro

Cronaca 8 Ottobre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli di oggi non è nemmeno lontano parente di quello ammirato l'anno scorso nei campi di mezza Europa. La colpa è di Garcia? Anche...





Cronaca8 Ottobre 2023Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli di oggi non è nemmeno lontano parente di quello ammirato l'anno scorso nei campi di mezza Europa. La colpa è di Garcia? Anche... Dopo questa sconfitta con la Fiorentina, che pone fine, o almeno così dovrebbe essere, ai sogni di gloria del Napoli, è arrivato il momento di porsi delle domande e fare un'analisi critica della situazione. Cominciamo col dire che il giocattolo si è irrimediabilmente rotto. Il Napoli di oggi non è nemmeno lontano parente di quello ammirato l'anno scorso nei campi di mezza Europa. La colpa è di Garcia? Anche, ma è soprattutto di chi è alla guida di questa società con arroganza e palese dilettantismo. Il principale colpevole è lui, ADL, ovvero il Sultano, l'Imperatore, il Marchese del Grillo, il Re Sole, il Pappone, er Pomata, e chi più ne ha ne metta. Diciamocelo francamente, l'anno scorso gli è andata di culo e pensava di poter vivere di rendita grazie a quella botta di c..., meglio a quel colpo di fortuna. Ora è davanti agli occhi di tutti che siamo al cospetto di un povero dilettante che pensa di essere chissà chi. È un poveraccio! Il Napoli è una società dove ognuno si sente in diritto di poter dire e fare quello che vuole. Si vedano gli atteggiamenti di Kvara di Osi ieri e quelli di Politano e il suo procuratore oggi. Il sultano? Silenzio assoluto. Lui può fare a meno di DG e di DS, perché lui è uno e trino. Ma stiamo scherzando? In più, ha i contratti di Osi e Zielu da rinnovare, e quello di Kvara da sistemare. È allucinante! Ancora, vince uno scudetto praticamente a febbraio, a gennaio sa che il suo miglior difensore lo lascerà, e ad inizio agosto non l'aveva ancora sostituito. In pratica si presenta all'avvio del campionato senza aver fatto campagna acquisti, nonostante avesse incassato, fra cessione di Kim e Lozano, proventi champions e premio scudetto una marea di soldi. A proposito, che fine hanno fatto tutti quei soldi? Non lo spiegherà mai. Infine, affida la squadra campione d'Italia ad un allenatore superato, presuntuoso, che è stato cacciato da ogni dove. Garcia, però, può stare tranquillo, perché l'imperatore taccagno non pagherà mai uno stipendio a un licenziato. Potrei ancora continuare, potrei scrivere un libro, ma ne vale la pena? Secondo me, assolutamente no! Dico che ha avuto perfino il coraggio di far scendere in campo la squadra con la cosiddetta maglia di Halloween: una cafonata indicibile, roba di cui vergognarsi vita natural durante. Credo che noi siamo la sola squadra a proporre uno sconcio del genere. È il peggior presidente che il Napoli abbia mai avuto! Si noti l'organigramma societario: moglie, figli, genero e fra non molto i nipoti. Ci si chieda: perché? Questione di dividendi. Quest'uomo non ama il Napoli e i napoletani. Li sfrutta semplicemente. Fuori!

Riguardo alla partita, c'è poco da dire. La Fiorentina ha vinto con merito e ci ha annientati. A proposito di Fiorentina e presidenti, loro, i viola, hanno un vero presidente, uno che investe soldi e non chiacchiere e crea strutture meravigliose, come il viola Park e squadre per durare nel tempo. Il suo nome è Commisso, di origine meridionale e che ho il piacere di conoscere bene. Peccato non averlo alla presidenza del Napoli.

Napoli - Fiorentina 1-3.

Il futuro? Non so, siamo nelle mani di dilettanti certificati.