Parisi: "Siamo restati in gara nonostante il mio errore"

Interviste 8 Ottobre 2023 Fonte: TuttoNapoli



"Bisogna avere grande forza mentale per farlo e non era facile contro una squadra forte come il Napoli"





Interviste8 Ottobre 2023TuttoNapoli"Bisogna avere grande forza mentale per farlo e non era facile contro una squadra forte come il Napoli" Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 3-1 contro il Napoli: "Grandissima partita, l'abbiamo iniziata bene contro una squadra forte. Siamo rimasti in partita nonostante un mio errorino, non era facile contro una squadra forte. In questa squadra siamo tutti titolari, questo è importante per il gruppo. Non abbiamo mai perso la rotta, bisogna avere grande forza mentale. Sul retropassaggio ero da solo, non avevo visto Osimhen. L'importante però era portare a casa i tre punti".



Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 3-1 contro il Napoli: "Grandissima partita, l'abbiamo iniziata bene contro una squadra forte. Siamo rimasti in partita nonostante un mio errorino, non era facile contro una squadra forte. In questa squadra siamo tutti titolari, questo è importante per il gruppo. Non abbiamo mai perso la rotta, bisogna avere grande forza mentale. Sul retropassaggio ero da solo, non avevo visto Osimhen. L'importante però era portare a casa i tre punti".