Il Napoli cade di nuovo al Maradona

Cronaca 8 Ottobre 2023 Fonte: Mediaset



La Fiorentina vince 3-1 e allontana gli azzurri dalle zone alte della classifica col la capolista che vola a +7





Cronaca8 Ottobre 2023MediasetLa Fiorentina vince 3-1 e allontana gli azzurri dalle zone alte della classifica col la capolista che vola a +7 Nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A la Fiorentina sbanca lo stadio Maradona battendo 3-1 il Napoli al termine di una splendida prova. I viola, passati in vantaggio nel primo tempo con Brekalo, subiscono il pari su rigore siglato da Osimhen. Ma nella ripresa raddoppiano con Bonaventura e chiudono i conti nel finale con Nico Gonzalez. Con questo successo la Fiorentina supera il Napoli e raggiunge la Juve al terzo posto a 17 punti, 3 in più dei partenopei.



LA CRONACA DEL MATCH



Dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di proseguire il cammino dopo i successi su Udinese e Lecce. Per farlo, Garcia si affida ai titolarissimi col tridente composto da Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Nella Fiorentina, Italiano lascia in panchina un po' a sorpesa Nico Gonzalez con Ikoné schierato dal primo minuto al suo posto. In avanti Nzola vince il ballottaggio con Beltran.



La prima grande occasione del match è di marca viola con una spettacolare rovesciata di Martinez Quarta su azione d'angolo respinta a pochi passi dalla riga di porta da Osimhen. Nel ribaltamento di fronte il Napoli va a un passo dal gol con Di Lorenzo che scarica verso la porta un destro da ottima posizione, deviato in angolo da Terracciano. I ritmi sono altissimi e al 7' la Fiorentina passa in vantaggio: su un cross dalla destra, Martinez Quarta colpisce di ginocchio la sfera che si stampa sul palo. La palla carambola dalle parti di Brekalo che, da posizione defilata, infila in rete sotto le gambe di Meret, non perfetto nell'intervento. Al 22' annullato un gol a Osimhen per un precedente fuorigioco di Olivera su tocco di Kvara durante un'azione confusa in area viola. Alla mezz'ora il Napoli perde Anguissa per un infortunio muscolare. Al suo posto Garcia manda in campo Raspadori. Nell'ultimo dei quattro minuti di recupero l'arbitro La Penna fischia un rigore per il Napoli: Terracciano travolge Osimhen che aveva ricevuto palla da Parisi, autore di un'ingenuità clamorosa. Dal dischetto va proprio il bomber nigeriano che non sbaglia. Le squadre vanno così al riposo sull'1-1.



A inizio ripresa è la Fiorentina ad andare a un passo dal raddoppio con un'azione in contropiede conclusa sul palo esterno da Ikoné. Al 57' è ancora il francese a rendersi pericolosissimo con un sinistro a giro che lambisce il legno. La Fiorentina macina gioco ma regala anche grandi occasioni e così al 59' Terracciano deve superarsi su Osimhen, lanciato a rete da una clamorosa incomprensione tra Kayode e Milenkovic. Al 63' arriva il meritato raddoppio viola con Bonaventura che scarica in rete dopo una percussione centrale di un ottimo Duncan. Il Napoli subisce il colpo e non riesce a reagire se non con sporadiche azioni in solitaria e palle buttate in mezzo all'area. Garcia tenta anche le carte Simeone e Lindstrom al posto di Osimhen e Zielinski ma senza particolare successo e così, in pieno recupero, il neoentrato Nico Gonzalez cala il tris spedendo in rete il cross di Parisi in contropiede.



Sconfitta pesante per il Napoli (la seconda in campionato dopo il ko con la Lazio) che allontana gli azzurri dalle zone alte della classifica col Milan che vola a +7. La Fiorentina, invece, continua a stupire e, grazie a una gara di corsa, cuore e coraggio, raggiunge la Juventus al terzo posto a quota 17.



