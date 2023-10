Politano sostituito si infuria con Garcia

Esce dall'altra parte del campo, non saluta il compagno Cajuste e poi, platealmente, manda a quel paese l'allenatore





Matteo Politano come, qualche settimana fa, Osimhen: l'attaccante del Napoli, sostituito al 56' della sfida contro la Fiorentina, non prende bene la decisione di Garcia e si infuria. Esce dall'altra parte del campo, non saluta il compagno Cajuste e poi, platealmente, manda a quel paese l'allenatore. Il gesto, neanche a dirlo, diventa immediatamente virale sui social. Anche perché, secondo molti, Politano era il migliore in campo. E dopo 6' la Fiorentina è passata in vantaggio con Bonaventura.